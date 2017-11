Poltitet håbede på nye spor i indbrudsbølge-sag

HELBERSKOV: Nordjyllands Politi håbede, at de fik et gennembrud i sagen om de mange sommerhusindbrud i Helberskov, da de torsdag eftermiddag pågreb to mænd i området.

De måtte dog sande, at der ikke var nye afgørende spor i sagen at gå efter, da de havde ransaget to boliger.

Politiet havde modtaget en henvendelse fra en borger, der havde overrasket to mørkklædte mænd med huer i et skur på Strandparken i Helberskov. Da han råbte de to mistænkelige personer an, stak de af.

- Med de mange indbrud, der har været i Helberskov på det seneste, vurderede vi, at vi måtte sende en patrulje ud med det samme, siger politiassistent Jesper Olesen.

I Helberskov pågriber poltiet to personer, der matchede det sparsomme signalement, og da den ene var i besiddelse af en økse og den anden i besiddelse af en kniv, blev de to mænd sigtet for våbenbesiddelse.

- Vi valgte at ransage mændenes boliger i håbet om at finde noget, der kan knytte de to mænd til de mange indbrud. Men vi fandt ikke noget, siger Jesper Olesen.

Han erkender samtidig, at politiet ikke kan være sikre på, at de to mænd er de samme, som var i skuret på Strandparken.