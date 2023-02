Politi til borgere i Hobro: Bliv inde - luk vinduet

HOBRO:Borgere, der bor på Onsildgade i Hobro, eller tæt på, skal holde sig indendørs og lukke vinduer og døre.

Det skyldes, at en gasledning er revet over. Uheldet skete torsdag ved 14.30-tiden.

Redningsberedskab og politi er på stedet, men har p.t. ikke målt gasudslip.

Politiet har forsøgt at kontakte alle borgere tæt på uheldsstedet og bedt dem om at lukke døre og vinduer og blive inde i boligerne, indtil faren er drevet over.

Politiet fik et alarmopkald på 112 med melding om, at en gasledning - omkring 80 cm i diameter - var revet over ved Onsildgade 15 i Hobro. Derefter blev beredskabet sat ind, de nærmeste naboer advaret, og der er etableret afspærring på stedet.

