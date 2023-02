Nu ophæves afspærring ved gaslæk i Hobro

HOBRO:Borgere, der bor i området ved Onsildgade i Hobro, blev torsdag eftermiddag bedt om at holde sig indendørs og lukke vinduer og døre.

Det skyldtes, at en gasledning var revet over. Uheldet skete torsdag ved 14.30-tiden.

Beboere i de huse, der var nærmest gasudslippet, blev evakueret.

Kl. 16.15 oplyser Nordjyllands Beredskab at gasudslippet er stoppet, at der ikke er konstateret gas i husene tæt på. Derfor ophæves afspærringen, og beboerne kan vende tilbage til deres boliger.

Det var under gravearbejde, at gasledningen ved Onsildgade 15 blev revet over. De første meldinger lød, at det var en gasledning med en diameter på 80 cm.

Beredskabet har konstateret gasudslip, men nu er faren drevet over.

Forinden var der oprettet en afspærringszone på 100 meter omkring det sted, hvor udslippet skete. I vindretningen var afspærringen dog på 300 meter.

Efter gasudslippet blev stoppet, gennemgik beredskabsfolk de nærmeste huse for at tjekke, om der var drevet gas ind. Det var der ikke, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Afspærringerne i området omkring Onsildgade 15 i Hobro er blevet ophævet. Gasledning overgravet ved et uheld ifm. kloakarbejde på stedet. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 23, 2023