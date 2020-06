Politi tjekkede festlejr i Øster Hurup: - Der var intet at komme efter

ØSTER HURUP: Nordjyllands Politi var flere gange mandag og natten til tirsdag på kontrol i Skyland Beach Camp ved Øster Hurup Strandcamping.

Her fester 1000 unge ugen igennem. Arrangørerne har myndighedernes tilladelse og forsikrer, at alle regler for at forhíndre coronasmitte overholdes.

- Vi har været forbi flere gange for at sikre, at alt foregår, som det skal, Vores kontroller har ikke givet anledning til en eneste rapport, konstaterer Jørgen Nielsen fra Nordjyllands Politi i Himmerland.