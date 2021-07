Politiaktion: Unge får bøde for tunede knallerter

Politiet gennemførte torsdag 1. juli en færdelsaktion i Rebild og Vesthimmerland direkte målrettet ulovlige knallerter.

Nu står otte unge mænd i alderen 15-17 år til bøde på 1000 kroner for at have tunet deres knallerter, så de kan køre stærkere end de tilladte 30 km/t.

Patruljen havde rullefeltet med. De unges køretøjer blev målt til at kunne køre mere end 43 km/t, og de står derfor til en betinget frakendelse af retten til at føre knallert.

- De fik lov at trække knallerten derfra - med besked om, at de skal gå hjem og sætte den i stand, så den er lovlig, forklarer vagthavende ved politiet i Himmerland, Mikkel Mitchell.

I Rebild blev de ulovlige knallerter spottet i Industriparken i Haverslev, på Bavnebakken i Støvring og på Skatskovvej i Nørager.

En af drengene havde prøvet det før - det var anden gang, politiet tog ham i at køre på ulovlig knallert.

Fordi det var en andengangsforseelse, fik han sit køretøj konfiskeret og en ubetinget frakendelse af førreretten, oplyser Mikkel Mitchell.

I Vesthimmerland slog politiet til ved Bølle Bob Banen i Hornum, hvor der blev uddelt bøder til to drenge på 15 og 16 år, hvis knallerter blev målt til at kunne køre stærkere end 43 km/t.

En tredje knallertkører, en dreng på 16 år, blev truffet på Aggersundvej ved Løgstør på knallert med "konstruktive ændringer", som det hedder i politisprog.

Hastighedsgrænsen for lille knallert er 30 km/t, for stor knallert er den 45 km/t. Man må aldrig køre hurtigere end 30 km/t på lille knallert eller 45 km/t på stor knallert.