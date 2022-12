Det gik stærkt: Efterlyst formodet voldsmand identificeret

HOBRO:Nordjyllands Politi gik omkring kl. 11.30 tirsdag ud med en efterlysning af en yngre mand, der tilbage i november er mistænkt for at have overfaldet en 57-årig mand i Adelgade i Hobro. Overfaldet fandt sted om aftenen 26. november, hvor offeret passerede to yngre mænd i gaden.

Det skete, fordi en måneds efterforskning ikke havde bragt politiet nærmere mandens identitet, på trods af at han optrådte på billeder fra overvågningskameraer i Adelgade i Hobro.

Derfra gik det hurtigt, for det tog cirka en halv time, og så var manden identificeret takket være henvendelser fra offentligheden. Derfor har politiet trukket efterlysningen, og de oprindelige billede i denne artikel er fjernet.

Den nu identificerede mand slog sit offer i ansigtet, og slaget var hårdt nok til, at den 57-årige blev slået til jorden. Den 57-årige pådrog sig flere alvorlige skader i ansigtet dels ved slaget, dels ved faldet da han ramte gaden.