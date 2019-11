Maling på jakker og sko hos hærværkssigtede - hobroensisk nazileder fængslet

RANDERS:De to mænd, der er blevet sigtet for hærværk mod en jødisk gravplads i Randers, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det er konklusionen efter grundlovsforhøret ved Retten i Randers onsdag eftermiddag.

- Der er begrundet mistanke om, at de er skyldige i de rejste sigtelser, siger dommer Marianne Sonne.

Den ene af de to sigtede er den 38-årige Jacob Vullum Andersen fra Hobro. Han er såkaldt redeleder i organisationen Den Nordiske Modstandsbevægelse, der betegner sig selv som en "nationalsocialistisk kamporganisation".

Han har tidligere udtalt sig positivt til TV2 Østjylland om hærværket på kirkegården i Randers.

Hobroenserens medsigtede er en 27-årig mand fra Randers.

Grundlovsforhøret er blevet holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Men ved afsigelsen af kendelsen løfter dommeren lidt af sløret for, hvad sigtelsen bygger på.

Ifølge dommeren er der blandt andet fundet jakker og sko med pletter af grøn maling hos en af de sigtede.

Desuden er der fundet maling og en pensel samt balloner med rester af maling.

Derudover lægger dommeren vægt på en sms-korrespondance mellem de to mænd.

En korrespondance, der fandt sted mellem den 8. og den 9. november, og som netop omhandler maling.

Dommeren mener, at de to mænd på fri fod ville kunne forpurre sagens opklaring.

- Der er grunde til at frygte, at de på fri fod vil kunne vanskeliggøre sagens forfølgelse ved at advare ligesindede, siger hun.

Endelig lægger dommeren vægt på, at de to mænd er sigtet for groft hærværk med en strafferamme på op til seks års fængsel.

- Det er ikke noget småtteri, det her, siger Marianne Sonne.

De to mænd har begge nægtet sig skyldige i sigtelsen om hærværk mod den jødiske gravplads.

84 gravstene blev overhældt med maling, og flere af dem blev væltet.

Anklager Steffen Andersen, Østjyllands Politi, siger efter grundlovsforhøret, at de næste fire uger nu skal bruges på videre efterforskning af sagen.

Der skal blandt andet afhøres vidner og laves tekniske undersøgelser.

Han kan ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser i sagen.

- Det er ikke til at sige. Det er det, efterforskningen skal afklare, siger Steffen Andersen.

De to sigtede har begge valgt at kære fængslingen til landsretten.

/ritzau/