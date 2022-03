Politiet klippede løs i Hobro: 17 blev knaldet for fart og mobilsnak

HOBRO:17 kørekort fremstod flossede i kanten, efter at Nordjyllands Politi havde været på gaden i Hobro.

På Mariagervej installerede betjente fredag eftermiddag laserudstyr og kontrollerede fart. Grænsen er 50 kilometer i timen, men 10 bilister blev knaldet for at køre mere end 30 procent for stærkt - 65 km/t. Det koster en klækkelig bøde og et klip i kørekortet.

Fredag huserede politiet også flere steder i Hobro for at holde øje med bilister, der talte i håndholdt mobiltelefon, mens de kørte bil. Syv chauffører blev afsløret. Straffen for den slags er også en bøde og et klip i kørekortet.