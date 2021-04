Politiet laver stor fartfangst: Over 20 fik klip i kørekortet

HIMMERLAND:Der var godt gang i bødehæftet, da politiet onsdag var ude og lave fartkontrol forskellige steder i Himmerland. Hele 23 personer fik i hvert fald et klip i kørekortet.

Det oplyser Jørn Kristen Nielsen fra Nordjyllands Politi til Det Nordjyske Mediehus.

10 af klippene blev givet omkring Aars. Yderligere 13 blev givet i området ved Hobro, Hadsund og Mariager.

Det drejer sig fortrinsvist om for høj fart og kørsel med håndholdt mobiltelefon.

For at få et klip kræver det, at man kører mere end 30 procent over fartgrænsen. At benytte sig af "håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater" giver altid et klip samt en bøde på 1500 kroner og derudover 500 kroner til Offerfonden.

Bøden for at overskride hastighedsgrænsen afhænger af den konkrete hastighed.