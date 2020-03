Politiet tilkaldt: Så mange ulovlige knallerter blev afsløret

HIMMERLAND:En stribe knallertkørere fik bøder, da Nordjyllands Politi foretog særlige kontroller flere steder i Himmerland i sidste uge.

Kontrollerne kom, efter lokale borgere havde klaget over larmende og vild knallertkørsel og ønskede hjælp fra politiet.

Det førte til kontrolaktioner, hvor patruljebetjente fra Himmerland og mandskab fra Operativ Færdselsafdeling hos Nordjyllands Politi deltog.

På udkig i tre byer

Kontrollerne foregik onsdag i Hørby Skoleby, Hadsund og Terndrup, og politiet var især på udkig efter ulovlige knallerter - knallerter, som var ændret, så de kunne køre hurtigere.

- Der var kommet en hel del henvendelser fra borgere i området om tilfælde med ulovlige og larmende knallerter, der kørte hensynsløst og stærkt. Derfor valgte vi at slå til, udtaler politikommissær Simon Hjort Jacobsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

I alt blev 10 ulovlige knallerter standset, og politiet noterede også en række andre lovovertrædelser: Blandt andet for "befordring af passager", for manglende styrthjelm, manglende knallertkørekort, knallert uden forsikring, knallert uden lys - og én knallertkører fik bøde for at køre for stærkt.

Også bilist-bøder

Ved samme lejlighed kontrollede betjentene også en række biler, og det førte til bøder for snak i håndholdt mobil under kørsel, manglende brug af sikkerhedssele, for ikke at medbringe kørekort, for ikke at have fået køretøjet synet og en for at køre over 130 km/t på motorvejen.

De tre kontrolaktioner i Hørby Skoleby, Hadsund og Terndrup kom efter henvendelser fra lokale borgere.

Nordjyllands Politi gør opmærksom på, at man kan bestille en færdselskontrol, hvis der er problemer med for eksempel vild kørsel i nærområdet. Bestillingen kan ske her