Politikere: Skulptur passer ikke ind i Mariager

MARIAGER: Ideen om en ny stor skulptur i Mariager vinder ikke genklang i Mariagerfjord Kommunes udvalg for kultur og fritid. Et flertal vender tomlen ned.

- Folk synes ikke, skulpturen passer ind i Mariager. Vi var dog enige om, at den er flot, siger formand Jane Grøn (S) Mariager, efter et møde i udvalget tirsdag.

- SuperBrugsen er velkommen til at gå videre med projektet. Men det bliver uden vores økonomiske og moralske opbakning.

Jane Grøn var enig med Danny J. Jensen (V), Per Laursen (V) og Peder Larsen (SF). Et mindretal, Jørgen Pontoppidan (V) og Thomas Høj (S), ønsker at støtte skulpturen. Svend S. Andersen (S) deltog ikke i mødet.

Skulpturen koster 2,2 millioner kr., som skulle betales med fondsmidler. Kommunen var blevet bedt om et bidrag på 100.000 kr.

Nyheden om, at en ny skulptur kunne være på vej i Mariager, blev bragt i NORDJYSKE skærtorsdag. Jane Grøn lagde artiklen på sin Facebookprofil og fik en del reaktioner. Også på en Facebookside for Mariager by blev sagen omtalt.

- Der var omkring 144 kommentarer, og kun en eller to var positive, opsummerer Jane Grøn.

Bl.a. skriver Tommy Sørensen, formand for S i Mariagerfjord: "Undskyld min ringe kunstneriske indsigt, men det ligner skrotbunken fra et jernlager".

Jørgen Pontoppidan (V), ærgrer sig. Han synes ikke, spørgsmål om kunstnerisk udsmykning egner sig til "afstemning" på Facebook.

- Hvis vi skulle have stemt om alle de kunstværker, vi har i Hobro, var de nok aldrig blevet opstillet.

- Sådan noget skal man bare knalde op, og så vil folk vænne sig til det efterhånden, mener Pontoppidan.

- Ligesom man gjorde det med skulpturen i Arden af Galschiøt. Den var dækket til, og folk så den først ved indvielsen i efteråret.

Jørgen Pontoppidan godtager ikke argumentet om, at skulpturen i Mariager vil karambolere med middelalderbydelen.

- Den skal jo stå omgivet af tankstation, p-plads og brugs, konstaterer han.

I det gamle udvalg, som Pontoppidan var formand for, var der opbakning til skulpturen, da ideen blev præsenteret. Han undrer sig over den aktuelle politiske modvilje.

- Jeg tror ikke, det sidste ord er sagt i denne sag, vurderer Venstremanden.