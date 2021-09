Politikere er enige - de vil have flere "kolde hænder" til plejehjemmene

Der skal flere ”kolde hænder” ud på plejehjemmene i Mariagerfjord Kommune.

Byrådets partier har sat 2,9 millioner kroner af til mere ledelse på plejehjemmene i det 2022-budget, som de netop har indgået forlig om.

Byrådet kalder det et kvalitetsløft, som skal gøre det nemmere at rekruttere folk til plejen af de ældre.

DF’s byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen erkendte, at forslaget ikke ”er groet i hans baghave” og at det bliver svært at forklare for vælgerne.

- Men jeg anerkender, at tilstrækkelig god ledelse er med til at fastholde det personale, vi har brug for, sagde Jørgen Hammer.

Udtalelsen faldt, da repræsentanter for byrådets seks partier onsdag var samlet på rådhuset i for at løfte sløret for, hvordan de vil skære kagen i 2022.

budgetforlig De seks partier i Mariagerfjord Byråd (S, V, K, DF, SF og RV) har indgået forlig om budgettet for 2022. Kommuneskatten er uændret 25,9 og grundskylden 34 promille. Anlægsbudgettet er på cirka 124 millioner kroner og der vil ligge mindst 137 millioner kroner i kommunekassen. Budgettet førstebehandles i byrådet 23. september og andenbehandles 14. oktober 2021. VIS MERE

Træt af snakken...

Borgmester Mogens Jespersen (V) sagde, at han er træt af snakken om varme og kolde hænder.

De ledere, der bliver ansat, skal ikke sidde på et kontor, men derimod være nogle, der er tæt på medarbejderne og står for oplæring.

Jens-Henrik Kirk (K) finder det ”super afgørende” for medarbejdernes trivsel og sygefravær, at der er tilstedeværende ledelse på plejehjemmene.

- Jeg køber ikke ind på præmissen om, at ledere er kolde hænder, sagde Kirk.

- Ledelsen skal være med til at sikre fagligheden og sikre, at den forråelse vi har set på andre plejehjem i landet, ikke vil finder sted i vores kommune, understregede Karen Østergaard (S).

- Jeg håber, at investeringen i de kolde hænder vil få effekt på de varme hænder. Det vil vi holde godt øje med, lovede Peder Larsen (SF).

Mogens Jespersen (V) fremhævede, at MED-udvalgene tager godt imod forslaget, og at byrådet ruller en besparelse tilbage på plejehjemsledelse, som byrådet gennemførte i 2019.

Borgmesteren lod forstå, at hvis nogen kan skaffe 30-40-50 nye hænder til plejen, vil kommunen med glæde ansætte dem - men det kniber med rekrutteringen.

Forårs-sfo sløjfet

Inden for børneområdet er byrådet blevet enig om at sløjfe et forslag om forårs-sfo, som har fået kritik fra forældreside. Juniorklubber røres der heller ikke ved.

Som noget nyt vil forældre fra 2022 kunne få tilskud til at passe deres egne nul-to-årige børn hjemme.

Det omdiskuterede byggeri af en ny storbørnehave i Hadsund optræder ikke længere som en driftsbesparelse på 1,5 millioner årligt.

Byrådet ønsker at holde fokus på de pædagogiske perspektiver. Politikerne har ikke lagt sig fast på, om det skal være nybyggeri eller renovering.

Handicapområdet får tilført 13 millioner kroner ekstra for at skabe balance i budgettet.

Der er også tænkt på elever, der er ordblinde, talblinde eller særligt begavede.

Kilometermole i Als

Et ambitiøst projekt, Kilometermolen i Als, som lokale kræfter har taget initiativ til, bakkes op med knap 20 millioner kroner over en femårig periode.

Byrådet forventer, at molen kan blive et vældigt trækplaster og en stor attraktion.

Budgettet er på 60 millioner kroner. Den kommunale støtte er betinget af, at initiativtagerne skaffer resten af finansieringen fra andre kilder.

Og så vil politikerne bruge syv millioner kroner fra Folketingets klimamilliard til bæredygtig renovering.

Man ansætter desuden en medarbejder, der skal lave lokale klimaplaner i tråd med Parisaftalen.

Konstruktivt samarbejde

Borgmester Mogens Jespersen roste byrådet for at samarbejde konstruktivt om at finde fælles løsninger, og så endda i et valgår.

- Det giver arbejdsro for vores ansatte og tryghed for vores borgere, at vi er enige om de store linjer, sagde han på pressemødet.