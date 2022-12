Politikere klappede: Stor kunst i byrådssalen

HADSUND:Byrådssalen på rådhuset i Hadsund er blevet en hel del smukkere.

Her hænger nu to gobeliner skabt af Hobro-kunstneren Jenny Hansen.

De to vævede kunstværker "Gudenåen" og "Siv" blev officielt præsenteret til det sidste byrådsmøde inden jul, og det skete med klapsalver fra byrådspolitikerne.

- Hvor er det herligt, at vi har fået en ny flot udsmykning som giver vores byrådssal et løft. Jenny Hansen er et godt eksempel på en lokal kunstner, hvis smukke og unikke værker vækker opsigt og henrykkelse i hele Danmark, udtaler borgmester Mogens Jespersen i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ny Carlsbergfondet og Hobro Kunstsamling, der står bag den kunstneriske julegave med bidrag på henholdsvis 200.000 kr. og 50.000 kr. til indkøb af gobelinen "Gudenåen", mens gobelinen "Siv" stilles til rådighed af Hobro Kunstsamling.

- Jenny er nok vores mest anerkendte kunstner, og hun er både et kæmpe aktiv for vores kulturliv og en fremragende ambassadør for Mariagerfjord Kommune. Jeg og mine byrådskolleger synes, det er helt på sin plads, at hendes smukke gobeliner nu får en markant placering i Jennys hjemkommune, lyder det fra borgmesteren.

Kunstneren Jenny Hansen Jenny Hansen fra Hobro er kendt og anerkendt vidt og bredt i de danske kunstkredse for sine smukke gobeliner, og så har hun blandt andet udstillet for Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe.

Jenny Hansen sin første skaftevæv i 1973, og siden 1987 har hun perfektioneret den moderne gobelinvævning.

Vævningen kræver stor håndværksmæssig kunnen og enorm tålmodighed. Især når man som Jenny Hansen arbejder med store størrelser på mere end to gange tre meter.

Naturen er Jennys største inspirationskilde, hvor hun især er optaget af farver, former og skyggevirkninger. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Kunstner Jennny Hansen foran sin gobelin Siv på rådhuset i Hadsund Foto: Mariagerfjord Kommune

Portrætterne af den gamle Hadsund Kommunes fire borgmestre er rykket ud i rådhusets indgangsparti.