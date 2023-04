Mor sender formand uden for døren i omstridt højhussag

HOBRO:Jørgen Hammer Sørensen kan til en vis grad takke sin mor for, at han er sendt uden for døren. På den anden side stemte han selv for at blive erklæret inhabil i behandlingen af det nok mest spektakulære boligbyggeri nogensinde i kommunen.

Byggeriet drejer sig om et 15 etager højt hus, der skal erstatte byens grimmeste boligblok, Klochhuset i Jernbanegade i Hobro.

Hammer Sørensen (DF) er formand for teknik- og miljøudvalget, som i januar besluttede at sætte gang i lokalplanarbejdet, der skal tillade højhuset. En beslutning, der allerede har mødt en del lokal modstand.

For nyligt blev der pludselig rejst spørgsmål ved Jørgen Hammer Sørensens habilitet. Hans mor bor nemlig tæt på det kommende byggeri og kan blive påvirket af skyggescener.

Jørgen Hammer Sørensen er på forhånd positiv overfor højhusbyggeriet og dermed ikke på moderens side, hvis hun da er bekymret for højhuset.

Mariagerfjord Kommunes jurister har også vurderet, at moderens bopæl ikke er nok til at diskvalificere udvalgsformanden fra det politiske arbejde.

Alligevel ønskede Jørgen Hammer Sørensen at blive erklæret inhabil, da teknik- og miljøudvalget drøftede emnet tirsdag eftermiddag.

Jørgen Hammer Sørensen ønsker ikke at risikere, at arbejdet med lokalplanen for et højhus forsinkes af en klage over hans habilitet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Jeg ønsker ikke at risikere, at spørgsmålet om min habilitet senere i processen indbringes for Planklagenævnet. Her vil en klage have opsættende virkning og ville kunne forsinke lokalplanen med op til et år, siger Jørgen Hammer Sørensen.

På den sikre side

Samme argument fremdrager næstformanden i udvalget, Niels Peter Christofferen (S):

- Forvaltning og jurister mener ikke, at Jørgen Hammer Sørensen er inhabil. Men vi træffer en politisk beslutning for ikke at risikere en senere forsinkelse af planarbejdet.

Men er det rimeligt, at Jørgen Hammer Sørensen skal fratages muligheden for at deltage i beslutninger, når han ud fra en juridisk vurdering ikke er inhabil?

Niels Peter Christoffersen, næstformand: - Vi vil være på den sikre side. Arkivfoto: Marianne Andersen

- Jeg synes, det er rimeligt. Vi ønsker at være på den sikre side, og vi politikere skal ikke kunne klandres for noget, siger Niels Peter Christoffersen.

Jørgen Hammer Sørensen deltog selv i drøftelsen og stemte som alle de øvrige medlemmer for at erklære ham inhabil.

- Det handler om at beskytte projektet, som ikke skal lide en krank skæbne på grund af min ene stemme, siger Jørgen Hammer Sørensen og henviser til, at der indtil videre er bred politisk opbakning i byrådet til at sætte gang i lokalplanarbejdet for højhuset.

Efter at Jørgen Hammer Sørensen havde fået det røde kort, genbehandlede resten af udvalget punktet fra mødet i januar. Ikke overraskende traf man samme beslutning og satte gang i lokalplanarbejdet.