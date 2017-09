Politisk trio på besøg hos Sintex

HOBRO:- Danmark skal leve af at være klogere end de andre.

Sådan lød det fra fra Rico Amstrup, produktionsdirektør hos Sintex i Hobro, da virksomheden mandag havde besøg af borgmester Mogens Jespersen og de to DF-folketingsmedlemmer Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

Sammen med en række andre virksomheder kæmper Sintex aktuelt for at få hævet fradraget til forskning og udvikling i den kommende finanslov, og i forbindelse med mandagens virksomhedsbesøg fik de tre politiske gæster med egne øjne at se, hvad investeringer i forskning og udvikling betyder for en virksomhed som Sintex.

Lige nu er der 17 EU-lande, som har et højere fradrag end Danmark på forskning og udvikling. På den baggrund støtter borgmester Mogens Jespersen også initiativet fra Sintex og de øvrige virksomheder bag kampagnen "Rig på idéer".

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil være med til at presse på overfor regeringen, så fradraget kan blive ændret til 150 procent mod de 100 procent, det er i dag. En virksomhed som Sintex skal lave en kæmpe investering, når de skal udvikle og forske, og det skal de have hjælp til, for der går jo nogle år, før de kan se frugterne af sådan en investering på bundlinjen, siger han.

Også Dansk Folkepartis erhvervsordfører Kim Christiansen var meget glad for besøget hos Sintex, som han mente gav et godt indblik i en imponerende udvikling og produktion:

- Vi har fået en masse ny viden under vores besøg i dag. Det er fantastisk at se, at vi har den slags virksomheder i Danmark - og så her i Hobro. Man ser det jo ikke, før man kommer ind i bygningerne, hvad det er for en fantastisk produktion, de har gang i, siger Kim Christiansen.

Udover Sintex i Hobro består "Rig på Idéer"-alliancen af industrielle sværvægtere som Chr. Hansen, Coloplast, DuPont, GN Store Nord, Grundfos, Haldor Topsøe, Kamstrup, LEO Pharma, Liftra, Lundbeck, Siemens, TICRA, Vestas og William Demant.