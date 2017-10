Politiweekend i køernes tegn

MARIAGERFJORD: I den forløbne weekend har kreaturer på vejene været et gennemgående tema for de vagthavende politibetjente i Mariagerfjord-området.

Først var den gal på Gl. Hadsundvej ved Assens fredag ved 17-tiden, hvor flere sortbrogede køer gik på vejen. Da politipatruljen kom derud, var køerne imidlertid væk.

- Men kort efter var de gået på æblerov i en æbleplantage. Men vi fik kontaktet ejeren, som til sidst fik dem bragt hjem, fortæller vicepolitiinspektør Poul Severinsen. leder af Patruljecenter Himmerland med base i Hobro.

I grøften for at undvige ko

Lørdag kl. 23.30 skete der et færdselsuheld på grund af kvæg på vejen. Det var på Randersvej to kilometer syd for Hadsund, hvor en 25-årig mandlig bilist fra Oue kørte i grøften, da han ville undvige en ko.

Manden blev bragt til Randers Sygehus til undersøgelse, men blev udskrevet uden at have brug for behandling.

Lørdag kl. 23.45 kom der endnu en melding om et færdselsuheld som følge af kreaturer på vejen.

Det var sket på Landevejen ved Havndal, men det viste sig, at det var Østjyllands Politi, der skulle tage sig af sagen, fordi stedet hørte til deres politikreds.

Èn kvie dræbt, én aflivet

På næsten samme sted, Landevejen ved Havndal, blev tre kvier påkørt kl. 00.25 natten til mandag af en 65-årig mandlig bilist fra Kongerslev. En kvie blev dræbt på stedet, en anden måtte dyrlægen aflive.

I alt 10-15 kvier gik løse på vejen, og politiet var allerede på stedet for at hjælpe ejeren med at få kreaturerne af vejen.

- Patruljevognen havde blå blink på, ejeren havde havariblinket tændt, og trods det påkørte herren altså kvierne, siger Poul Severinsen, som forklarer om årstidens tendens til at se løse kreaturer på vejene:

- Det kan blandt andet skyldes, at græsset er groet op til tråden, så der ikke er strøm i hegnet.