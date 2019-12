Polsk mand igen på spil i Hobro: Puttede butiksvarer ned i bukserne

HOBRO:Politiet blev onsdag tilkaldt til Rema 1000-butikken på Mariagervej i Hobro.

En butiksansat havde observeret en 30-årig mand putte flere butiksvarer ned i sine bukser.

Politiet fortæller, at der er tale om den polske mand, der flere gange har skabt uro i bybilledet - senest på Hobro Bibliotek, hvor han en periode skabte utryghed i den selvbetjente åbningstid.

- Han bliver ikke sigtet for butikstyveri, idet han ikke er gået forbi kasselinjen, oplyser Simon Jacobsen,politikommissær ved Nordjyllands Politi i Himmerland.

Den 30-årige mand har fast bopæl i Hobro og er sigtet for flere husfredskrænkelser i Hobro og for overtrædelse af våbenloven.

Sidstnævnte sigtelse tilfaldt manden, da han i starten af november medbragte en økse, et multitool og en ulovlig kniv på Hobro Sygehus.

Manden har endnu ikke været for retten, oplyser politiet.

- Vi arbejder på en løsning. Vi arbejder sammen med kommunen og anklagemyndigheden i forhold til at få hans sager gennem retssystemet hurtigst muligt.

- Vi har ikke mulighed for at gøre noget i forhold til politidelen, hvis ikke han overtræder straffelovsbestemmelser, der gør, at vi kan fjerne ham, siger Simon Jacobsen.