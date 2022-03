Popstjernen kom til Hobro med en overraskelse

Stjernestøv dryssede over over Det Nordjyske Mediehus' nye lokaler i Hobros gågade, som hele fredagen holdt åbent hus med gaver og mundgodt til gæsterne.

Det hele begyndte tidligt om morgenen, hvor ANR Morgenkøterne med Anders og Matilde sendte live fra lokalerne i Adelgade 9.

Erhvervskunder var inviteret til frokostmøde med foredrag om erhvervsmediet Vigeur og om mulighederne for profilering på det sociale medie Linkedin.

Ud på eftermiddagen kørte en pølsevogn i stilling foran Adelgade 9, og mange forbipasserende fik stillet sulten med gratis hotdog og frankfurtere.

Festen sluttede smukt med et afdæmpet brag i form af en intimkoncert med popstjernen Hjalmer. Han spillede for knap 50 publikummer, som havde vundet billetterne til en helt særlig, musikalsk oplevelse.

Det lille publikum fik en overraskelse, for Hjalmer spillede for første gang nogensinde nummeret "Alt bliver bedre" for et levende publikum. Sangen er med på hans nye album, som snart udkommer.

Det Nordjyske Mediehus flyttede allerede i sensommeren ind i lokalerne i gågaden, men indflytterfesten blev udskudt på grund af usikre coronatider.

Fra Det Nordjyske Mediehus i Hobro produceres journalistik og produkter til koncernens forskellige platforme, blandt andre nordjyske.dk, ligeher.nu, Nordjyske Stiftstidende, Hobro Avis, Hadsund Folkeblad, Rold Skov Bladet, Vesthimmerlands folkeblad, Radio Nordjyske og ANR.