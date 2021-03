Presset af vejen: Modkørende biler kørte ræs

ASSENS:En mand med sin mor som pasager i bilen endte onsdag aften i autoværnet på Daniavej ved Assens.

Det skete, efter to modkørende biler fyldte hele vejen og dermed tvang manden så langt ud i siden af vejen, at han altså endte med at kollidere med autoværnet på stedet.

De to modkørende biler kørte efter mandens opfattelse ræs mod hinanden på den lille vej ned til fjorden, og manden mødte dem akkurat, som den ene var trukket ud for at overhale den anden.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.03, men da det var mørkt på det tidspunkt, hvor manden blev presset af vejen, så er der intet signalement af de to modkørende biler.

Skulle man have set noget, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.