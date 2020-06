Prøveløsladt fra våben-dom: Politi fandt oversavet haglgevær blandt bunker af tyvekoster

MARIAGER:Computere, fjernsyn, værktøj, cykler og så lige et oversavet haglgevær. Det var blandt de mange tyvekoster, politiet fandt hos en 34-årig mand på hans bopæl i Mariager sidste år.

Og især fundet af det oversavede jagtgevær trak op i straffen, så den 34-årige Bjørn Tinggaard Jensen fredag blev idømt fire et halvt års fængsel.

Haglgeværet var nemlig skydeklart, og dermed blev manden dømt efter straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse, som i sig selv giver to års ubetinget fængsel.

Men det var ikke første gang, at den 34-årige havde været i besiddelse af ulovlige skydevåben. Faktisk var han prøveløsladt for en dom for netop våbenbesiddelse, og havde derfor et år og to måneders reststraf, som blev udløst med den nye dom, fortæller anklager Louise Watsson.

Tip førte politi på sporet

Det var et tip, der bragte politiet på sporet af den 34-årige og som gjorde, at de ransagede hans bopæl 28. oktober sidste år.

Udover haglgeværet blev der altså fundet en masse tyvekoster, der kunne føres tilbage til syv indbrud i både Nordjylland og Østjylland.

Det viste sig også, at haglgeværet var stjålet ved et indbrud i Frederikshavn helt tilbage i 2015.

Manden blev derfor også dømt for flere tilfælde af hæleri.

Nægtede sig skyldig

Han nægtede han sig dog skyldig, og afviste pure, at han kendte noget til de mange tyvekoster og haglgeværet.

I stedet hævdede han, at de tilhørte en anden mand, fortæller Louise Watson.

Den 34-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.