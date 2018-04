Putros ekstra lettet i Helsingør

FODBOLD: Glæden lyste ud af Hobro IK’s spillere, da de på en sen kontrascoring af Pål Alexander Kirkevold besejrede FC Helsingør 1-0 på udebane. Superligasejren kom i hus trods en mand i undertal i hele anden halvleg - efter et rødt kort til Frans Dhia Putros.

- Jeg satte mine holdkammerater i en svær situation, og det var selvfølgelig dumt af mig. Derfor var jeg utrolig glad for, at vi alligevel tog sejren til sidst, lød det fra Putros.

- De to gule kort, jeg fik, kunne godt dømmes, og jeg gav ham jo muligheden for det. Jeg synes dog, det er lidt hårdt, når jeg kun lavede to frispark i kampen, uddybede han

Putros fik chancen fra start, da Jesper Bøge uventet fik problemer med en låst muskel i optakten til kampen.

- Jeg synes ikke, at jeg var overtændt. Jeg synes bare, vi viste en fornuftig energi, som også var nødvendigt på så dårlig en bane. Holdet spillede egentlig en fin første halvleg, og sad fornuftigt på spillet

- I anden halvleg blev Helsingør jo nødt til at satse lidt, og det åbnede så nogle kontramuligheder for os. I dag udnyttede vi heldigvis den ene store chance, der bød sig og tog sejren, lød det fra Frans Dhia Putros.

Sejren sender Hobro syv point foran Silkeborg på puljens lidet eftertragtede tredjeplads. Silkeborg spiller dog senere søndag mod AGF.