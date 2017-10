Freestylerapper stod for undervisningen

HOBRO: Tavleundervingen måtte vige pladsen for ordleg, rim og rytme, da rimsmeden Per Vers optrådte for Søndre Skoles elever i Hobro Idrætscenter. Her gav han prøver på sine evner ud i freestylerap og opfindsomhed. Han var blevet inviteret af skolen i et håb om, at han kunne sparke lidt liv i læselysten blandt skolens elever.

I en time kunne skolens 7. og 9. klasser læne sig tilbage og lade sig underholde af rapperen, der er kendt som en af de fremmeste i landet til at fremtrylle rimende ord og sætninger uden den mindste forberedelse.

Skolen havde dog en lille bagtanke med at invitere Per Vers, der bærer det borgerlige navn Per Uldal.

- Vi håber, at Per’s oplæg kan være med til at motivere de elever, som er gået lidt død med læsning, fordi han viser, at ord kan en masse ting, siger Randi Gass, læsevejleder og bibliotekar på Søndre Skole.

- Forskning viser, at flere elever mister lysten til at læse, når de når alderen omkring sjette klasse. Vi forsøger at motivere vores elever til at læse mere, og det gør vi blandt andet gennem dette tiltag.