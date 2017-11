Rask: Turde ikke se det hele

FODBOLD: Hobro-målmand Jesper Rask spillede en afgørende rolle, da superligaholdet onsdag aften sendte FC Nordsjælland ud i pokalmørket. Hobro vandt 5-4 efter forlænget spilletid og straffespark (1-1 i ordinær tid).

Rask reddede gæsternes første straffespark fra Emiliano Marcondes’ fødder, mens han på konkurrencens sidste spark blot kunne se til, da Mathias Jensen sparkede langt over. Hobro derimod scorede sikkert på det hele fra de 11 meter.

- Nu må jeg godt nok indrømme, at det ikke var alle vores afslutninger, jeg lige turde se. Men dem jeg så, var sikkert eksekveret, griner målmanden.

- Jeg synes det var fortjent, vi gik videre. Det kan godt være, at de havde meget spil, og vi ville gerne have holdt bedre fast i bolden. Men vi havde mindst lige så mange chancer som dem. Og det er bare dejligt efter 120 minutter at sætte flueben ud for den her kamp og få noget ud af alle anstrengelserne, siger Jesper Rask.

Han har ikke brugt meget krudt på at tænke over det videre forløb i pokalturneringen, hvor der til foråret venter en kvartfinale.

- Jeg ved ikke engang, hvem der er tilbage, så vi må bare tage dem, der kommer, fastslår Hobro-keeperen.