Raske skridt for livet

HOBRO:Kræftramte, pårørende og mange andre vandrede lørdag i og omkring Hobro til fordel for livet og til gavn for forskning og behandling af kræftsygdomme. Stafet for Livet blev afviklet for femte gang i Hobro.

I fjor blev arrangementet aflyst på grund af corono-situationen, og pandemien satte også sit præg på 2021-udgaven.

Tidligere år samledes de mange deltagende hold på Ambupladsen for at gå runde efter runde og samle penge ind via deltagergebyr og sponsoraftaler.

Men lørdagens stafet forgik alle mulige steder. De deltagende hold kunne selv bestemme, hvor de ville gå, og hvilken rute de ville følge.

Kun de såkaldte fightere - mennesker som har eller er ramt af kræft - samledes til stafet på Ambupladsen sammen med pårørende og enkelte andre.

Efter flaghejsning, taler og fællessang, åbnede de stafetten med en første runde, og det foregik for fuld musik. Hobro Garden, der det seneste års tid ikke har fået luftet instrumenterne så meget, gik forrest med ”When the Saints..” og Olsen Banden-temaet som musikalske spydspisder.

Ved tidligere stafetter har pladsen været præget af levende musik. Årets udgave bød også på musikalske indslag fra forskellige orkestre, men de var optaget på forhånd og blev afspillet på storskærm.

Til gengæld kunne man følge med på Facebook, hvor arrangørerne ind imellem sendte live og rapporterede fra Ambupladsen, ligesom de deltagende hold kunne lægge opslag op.

- Dette er det muliges kunst i 2021. Men lever stadig op til vores motto ”Sammen er vi stærke” ved at deltage og kæmpe i fællesskab for at nå samme mål, sagde Dorthe Carstens, formand Stafet for Livet i Hobro, i sin velkomsttale.

Den første stafet efter nedlukningen havde et dusin tilmeldte hold, hvilket er en del færre end tidligere.

- Sidste gang samlede vi næsten 250.000 kroner ind. Det kommer vi ikke i nærheden af i år, konstaterede Dorthe Carstens før lørdagens stafet.

Den sluttede med lysceremoni og lystale af sognepræst Käthe Japhetson.