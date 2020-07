Redningsaktion i fjord: Helikopter og skib sat ind

MARIAGER FJORD: To personer meldes i nød i Mariager Fjord, og en redningshelikopter og et mindre skib fra Søværnet er sat ind i forsøg på at finde de nødstedte.

Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre/JRCC fik melding om nødsituationen fredag kl. 14.35, og skibet HDM Ertholm er på vej ind i fjorden.

Samtidig er en redningshelikopter fra Skrydstrup sendt i luften.

Opdateres...