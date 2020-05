Regionen rydder op i Visborg - pris 1,2 mio. kr.

Indbyggerne i Visborg kan som udgangspunkt tage det helt roligt: Der er ikke påvist forurening i det lokale vandværks boringer.

Sådan skal det på den anden side også helst blive ved med at være, og Region Nordjylland er derfor netop nu i fuld gang med at rense op efter den tidligere maskinstation i Visborg.

Det omfattende oprydningsarbejde, som forventes afsluttet her i 2020, koster samlet ca. 1,2 mio. kr..

- Og jeg er glad for, at vi med dette projekt er med til at sikre rent vand til borgerne i Visborg, siger Mads Thomsen, formand for regionsrådets klima- og miljøudvalg, i en pressemeddelelse fra regionen .

Tidligere lå der i mange år en maskinstation på adressen Pilkestræde 3 i Visborg, og ved en forureningsundersøgelse har Region Nordjylland påvist en meget kraftig forurening med pesticider i grundvandet omkring maskinstationens tidligere vaskeplads.

Forureningen kan spores i jorden helt nede i 20 meters dybde, og forureningen er så omfattende, at den på sigt udgør en risiko i forhold til det grundvand, der indvindes ved Visborg Vandværk.

Forureningen blev derfor også prioriteret, da Region Nordjylland i 2019 udvalgte grunde til oprensning.

Allerede i slutningen af 2019 blev der på den tidligere maskinstation og på en naboejendom gravet ca. 170 meter drænrør ned i ca. 2,5 meters dybde.

Fra drænene pumpes ca. 2 kubikmeter vand i timen videre til et rensningsanlæg, som regionen har opstillet på grunden.

I rensningsanlægget ledes grundvandet gennem et kulfilter, som fjerner pesticiderne.

Anlægget skal sikre, at der i de kommende år ikke udvaskes flere pesticider ned til det primære grundvandsmagasin, hvor Visborg Vandværk henter sit drikkevand, og analyser udtaget fra vandværket viser heldigvis pt. ikke indhold af pesticider.

Der er primært chloridazon og specielt nedbrydningsproduktet chloridazon-desphenyl, der er konstateret i området omkring den tidligere maskinstation i Visborg.

Chloridazon blev i perioden fra 1964 til 1996 især brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg, men der er i Visborg også påvist indhold af nedbrydningsprodukter af atrazin samt 4-CPP og lenacil.

Giftstoffer, som Region Nordjylland nu altså er i fuld gang med at fjerne fra undergrunden i lokalområdet.