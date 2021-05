Rektor kørt ud på et sidespor: Hvorfor blev vi ikke inviteret?

Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro, føler sig kørt ud på et sidespor.

Han har ikke været inviteret med blandt de chefer og ledere fra lokale uddannelser, som siden efteråret 2020 har drøftet visioner for et nyt, stort campus til 950 elever på Hobro Havn.

Som Nordjyske beskrev det forleden er visionen at skabe et veritabelt studiemekka, som kan slå Hobros navn fast som et attraktivt alternativ til landets store uddannelses-metropoler.

- Vi er på intet tidspunkt blevet inviteret med i de drøftelser. Det er meget bekymrende, hvis det skal være stilen for det fremtidige samarbejde.

- Det er ikke fordi, vi skal have særstatus. Men Mariagerfjord Gymnasium er trods alt kommunens største ungdomsuddannelse. Vi har knap 600 elever, siger Søren Urup, som oplever, at processen omkring det nye campus i Hobro har været lukket og i det skjulte.

De parter, som har stukket hovederne sammen for at drøfte campus-visionen, er HEG (Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser), Erhvervsakademi Dania og Mariagerfjord Kommune, der driver 10. klassecenter.

Ordlyden om, at "der har været en bred inddragelse af aktører på området" - som det fremgår af dagsorden til økonomiudvalgets møde 19. maj 2021, hvor det nye campus i Hobro er et vigtigt punkt - kan Søren Urup således ikke nikke genkendende til.

Planerne langt fremme

- Vi fik et brev i december 2020, hvor vi blev orienteret om, at HEG, kommunen og Dania var i gang med et forprojekt til et nyt campus i Hobro. Det blev understreget, at vi ikke måtte sige noget til nogen.

- I slutningen af marts i år kontaktede jeg Torben Ladefoged (direktør i Mariagerfjord Kommune) for at høre, hvad de havde gang i. Først her gik det op for mig, at der var en styregruppe, og at planerne var langt fremme.

- Jeg havde ikke hørt om styregruppen tidligere og har på intet tidspunkt været inddraget i arbejdet eller drøftelse af projektets vision, siger Søren Urup, som gerne vil aflive et rygte, han har hørt om, at gymnasiet slet ikke skulle være interesseret i campustanken.

- Min forgænger (Jette Engelbreth, red.) sagde nej til at være med i campus, men det var et helt andet projekt dengang, understreger Søren Urup.

Defineret på forhånd

Det nye campus kan også være til andre institutioner "såsom Mariagerfjord Gymnasium, hvis de på et senere tidspunkt ønsker at blive del af det", skriver kommunen.

- De er tre uddannelser, som har defineret samarbejdet på forhånd. Vi er velkomne til at være med i en vision, vi overhovedet ikke har haft indflydelse på!

Som Søren Urup ser det nye campus, der beskrives i et 27 sider langt følgenotat til økonomiudvalgets møde, bliver det et erhvervscampus.

- Jeg under dem at flytte på havnen og blive samlet der, men jeg tillader mig at stille spørgsmålstegn ved, hvor visionært det er. Allerede i dag er de jo samlet, på Kirketoften i Hobro.

Mursten eller indhold

- Hvad kunne I have bidraget med i sådan en styregruppe?

- Jeg synes, processen er vendt helt forkert. I stedet for at starte med at snakke om mursten og placering, skulle man have sagt: Lad os få afsøgt hvilke samarbejdsmuligheder, der er.

- Min vision kunne være et gymnasialt campus her på Amerikavej for stx, hf, hhx, htx og vhf samt dele af 10. klassecenteret.

- Vi har plads til en udvidelse på sigt og har de laboratoriefaciliteter, som htx'erne skal bruge. Men de tanker har slet ikke været i spil, konstaterer Søren Urup.