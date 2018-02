René fik en pris for sin fibernetkamp

DØSTRUP: Årets landsbyildsjæl har kæmpet ihærdigt for at få fibernet til to små landsbyer i Mariagerfjord Kommune.

På Landdistriktsrådets årsmøde torsdag aften i Døstrup Forsamlingshus blev René Larsen, Møldrup, hædret for sin indsats.

Temaet for landdistrikternes møde i år var, hvordan man fjerner nogle knaster, så livet i landsbyerne bliver lettere.

Og det må man sige, at René Larsen har medvirket til.

Foto: Kurt Bering

- Det er en forbilledlig indsats, René Larsen har leveret. Det viser, at tingene kan lykkes, når en enkelt ildsjæl går i gang, roser formand for kultur- og fritidsudvalget, Jane Grøn (S).

Hun overrakte René Larsen prisen, som består af et kontantbeløb på 5000 kroner og en håndlavet kniv.

René Larsen var indstillet af Gitte Holm og Mona Phipps. De fortæller, hvordan han igennem fire år har kæmpet med ildhu og engagement for at få fibernet til Møldrup og Akselterp.

Rene Larsen har påtaget sig at informere områdets befolkning igennem Møldrup Borgerforening. Han har også opsøgt de borgere, der ikke er medlem for at få dem med på ideen.

Foto: Kurt Bering

Prisvinderen gik i gang med at finde kort over allerede nedgravede rør i området.

Han samlede også underskrifter for at lodde interessen, og fandt at grundlaget var tæt på 100 procent.

Først korresponderede han med Himmerland elforsyning og derefter med Eniig for at få en ordning på plads.

- Denne del af projektet var ved at få René til at give op et par gange undervejs, men ildsjælen i ham sejrede hver gang, og fik ham til at kontakte nye "direktører" eller "medarbejdere" i el-selskaberne for at få en ordning, skriver Gitte Holm og Mona Phipps.

Rene Larsen fra Møldrup får overrakt prisen som årets landsbyildsjæl i Mariagerfjord Kommune af Jane Grøn, formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Sluttelig blev Eniig enig med sig selv om, at landsbyerne kunne komme med på fibernettet, og René Larsen fik forhandlet en god solidarisk løsning på plads.

Den koster 2500 kr. i tilslutningsgebyr, uanset hvor langt der skal graves. Man binder sig også til en internetpakke.

27 husstande i området har meldt sig til fibernet, og Møldrup og Akselterp er ikke længere en sort plet på landkortet.

Døstrup Forsamlingshus var ramme om årsmødet.