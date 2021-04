Ren krudttønde: En enkelt glød antændte 500 kvadratmeter natur

HOBRO:Det er tørt udenfor, og det kombineret med en frisk vind gør naturen til en ren krudttønde.

Brandvæsnet over hele landet har travlt med at køre til mindre og større naturbrande.

Mandag eftermiddag har beredskabet i Hobro således været i gang med at slukke en naturbrand i Hvornum.

På et naturområde ved Chr. Thisteds Vej er knap 500 kvadratmeter græs, siv og mindre buske gået op i flammer.

- Et mand havde tændt et bål. Der kom et vindpust, og bare en enkelt glød udenfor bålstedet, og så gik det ellers stærkt, siger René Nikolajsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Ilden bredte sig hurtigt og derfor slog manden alarm. Ilden bredte sig med vindretningen, men heldigvis var den væk fra husene i Hvornum og ned mod Klejtrup Sø. På den måde var der ikke fare for mennesker eller husene, siger han.

Da brandfolkene fra Hobro ankom havde de let ved at stille sig "foran" og fik ilden stoppet i at brede sig.

- Så har vi slukket i kanterne, men vi er stort set færdig og er nu ved at efterslukker, så vi er sikre på, at det ikke blusser op igen, når det er så tørt, siger René Nikolajsen.

Han advarer mod brug af ild i naturen lige nu.

- Det er en ren krudttønde, og man skal virkelig passe på - hvis det overhovedet er nødvendigt at tænde ild, siger han.