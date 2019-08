Rest fra bål ulmede - så brød skur i brand

ØSTER DOENSE: To personer måtte mandag morgen en tur omkring sygehuset til et tjek for røgforgiftning efter en mindre brand i et skur på Fragdrupvej nord for Øster Doense.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Et bål var ifølge vagtchefen blevet tændt i går eller i forgårs, og resterne fra bålet havde ligget og ulmet. Mandag morgen ved godt otte-tiden havde ilden så fået fat i et skur, som var brudt i brand.

Tæt ved ligger et hus, og dets beboere havde, inden beredskabet nåede frem, forsøgt at pøse vand på det brændende skur, så de to blev sendt omkring sygehuset til et tjek for røgforgiftning.

Beredskabet fra Arden fik hurtigt slukket den lille brand i skuret.