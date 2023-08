Restauranten åbner igen i nordjysk bryghus

HOBRO:Den nye kok og forpagter af Restaurant Bies Bryghus, kok Thomas Kristiansen, Sæby, vil lave "mad til folket".

Han sætter blandt andet fem slags schnitzel på aftenmenuen i den hyggelige restaurant, der ligger i hjertet af Hobro.

- Om du kommer med træsko eller slipsemål, så taler top-gourmet ikke til de fleste. Det skal være letgenkendelige retter, fortæller Thomas Kristiansen om sine planer for restauranten.

Den har været lukket, siden forpagter og kok Nicolai Petersen stoppede 1. juni i år, og bestyrelsen har været på udkik efter den rette person til at tage over.

Thomas Kristiansen blev næsten blæst bagover, da han tidligere i sommer mødtes med bestyrelsesformand Jesper Skov Mikkelsen "på åstedet". De historiske bygninger i Bies Gård taler for sig selv, synes han.

- Alt det historiske omkring bryggeriet er helt fantastisk, synes den nye kok og forpagter i Restaurant Bies Bryghus, Thomas Kristiansen. Arkivfoto

- Da jeg trådte ind ad porten fra gågaden stod solen helt rigtigt, og det var svært at blive andet end duperet. Jeg syntes, det var synd, at det skulle stå ubeboet hen, fortæller Thomas Kristiansen.

Kok hos Gericke

Han er udlært kok og har været en del omkring i sit 47 år lange liv. Da han var i tyverne, rørte han i gryderne hos den legendariske kok Søren Gericke i dennes restaurant "Grisobasovitz" på Christianshavn.

For tiden slår Thomas Kristiansen sine folder i Restaurant Bramslev Bakker ved Hobro. Han tager over i Bies Bryghus i næste måned.

Schnitzlerne, som Thomas vil diske op med til aftensmad, er den velkendte wiener. Dertil kommer jæger-, oste, vegetar- og 1841-schnitzel. Den sidste er opkaldt efter året, da Bies Bryghus blev stiftet.

Den nye forpagter er fan af burgere og bøfsandwich, som også vil være at finde på kortet. Til frokost vil han lave smørrebrød. Han går lidt og leger med, hvordan øllen fra Bies kan bruges som ingrediens i retterne.

Thomas Kristiansen er oprindelig fra Sjælland, men har boet i Jylland de sidste mange år. Han har et dejligt hus midt ude i rapsmarker ved Sæby, og køreturen til Hobro generer ham ikke spor, forsikrer han.

Formand for bestyrelsen i Bies Bryghus, Jesper Mikkelsen, ser frem til samarbejdet med den nye kok, som vil lave mad, der passer godt til øl. Arkivfoto: Henrik Bo

Formand for bestyrelsen i Bies Bryghus, Jesper Skov Mikkelsen, Hobro, har fået mange tilkendegivelser fra byen om, at restauranten har været savnet.

Billede af lokalerne i Restaurant Bies Bryghus, da de i foråret 2023 havde fået den store tur. Foto: Henrik Bo

Derfor er det en stor fornøjelse for Jesper Skov Mikkelsen at fortælle, at man slår døren op igen til Bies Bryghus' Restaurant mandag 18. september.

- Thomas kommer med erfaring og faglig stolthed. Både hans far og søster er kokke. Han vil lave mad, der er fyldt med smag og godt håndværk, og som går godt til øl, bebuder Jesper Skov Mikkelsen.