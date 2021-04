Restauranter: - Juhu - vi har fået gæster igen!

Signe Rosa Frederiksen, der er chef i Restaurant Uafhængig på Hotel Amerika i Hobro, havde torsdag det store smil på.

Onsdag aften havde de første gæster - i nærmest umindelig tider - nemlig været på besøg i restauranten. Genåbningen var en realitet.

- Vi er så glade....

- Som afstandskravene er nu, så har vi plads til 60 mennesker - og vi havde besøg af 20 første aften.

- Det er okay, og det vigtigste er, at vi nu er i gang. Det er så dejligt, lyder det dagen derpå fra Signe Rosa Frederiksen, som glæder sig over, at gæsterne havde styr på deres corona-pas.

- Alle var så søde, og havde styr på det. For os var det ikke det store problem lige at tjekke, at alt var i orden, siger Signe Rosa Frederiksen, der så snart den politisk aftale om genåbningen faldt på plads for knap en uge siden satte alt ind på, at restauranten skulle åbne onsdag.

- Vi har været helt oppe at køre. Det har kun kunnet gå for langsomt med at få lov til at åbne, siger restaurantchefen, som også med længsel har set frem til at sige velkommen tilbage til sit personale.

- De har været savnet, siger hun - og ser frem til den kommende sommer.

- Jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt. Mange danskere vælger helt sikkert at holde ferie i Danmark, så jeg tror, vi får masser af gæster i sommeren 2021, siger hun.

Devrim Cetinkaya, Café Noah. Foto: Jesper Bøss

Glad for at se gæster igen

På Café Noah stod indehaver Devrim Cetinkaya og glædede sig over genåbningen onsdag, som betød, at der onsdag aften var ”pænt fyldt op med gæster”, som han udtrykker det.

Han har i perioden haft åbent for take away, men glæder sig over at se gæster i restauranten - samt over forårssolen på terrassen.

- Det har økonomisk været en hård periode, så det er virkelig godt at komme i gang igen. Take away gør bare, at vi kunne holde hjulene i gang. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været tæt på at gå konkurs.

- Pyha, vi er godt nok noget bagud med kontoen. Det er svært, når der er masser af udgifter, men ingen indtægter.

- Men genåbningen nu gør, at jeg håber og tror, jeg nok vi skal klare den. Men der går nok mindst et halvt år, før vi er økonomisk ovenpå igen, vurderer Devrim Catinkaya, der har ni ansatte i sin restaurant.

På Café Noah var der onsdag aften pænt fyldt op med gæster efter genåbningen. Foto: Jesper Bøss

Åbner fredag

Hans Henrik Pedersen, forpagter af restauranten i Bies Bryghus i Hobro, har valgt først at åbne fredag.

- Vi gik og troede, at vi først kunne åbne igen 6. maj. Derfor var der nogle ting i vores setup, som gjorde, at det først er muligt for os at gå i gang fredag. F. eks. skal vi have styr på personalet, der har været sendt hjem.

- Og hellere gøre det hele ordentligt, så kunderne får en god oplevelse, siger Hans Henrik Pedersen, der i øvrigt kan melde om udsigt til en stille åbning fredag.

- Vores bookinger er ikke just eksploderet op til åbningen fredag, siger Hans Henrik Pedersen, der i restauranten i Bies Bryghus har en halv snes ansatte.

Tidspres

Cafe K på Søndre Kajgade i Hobro har også været under tidspres - og derfor er genåbningsdagen også her fredag. Dørene slås op klokken 11.30.

- Vi har simpelthen ikke kunne nå at åbne før. Blandt andet fordi, mange af vores leverandører ikke har kunnet levere fødevarer med så kort varsel. De har jo disponeret efter en anden åbningsdag.

- Men nu er hylderne ved at være fyldte igen, og vi har løbet stærkt de seneste dage for at få det hele på plads, fortæller Mai Seiberg, der står i spidsen for cafeen på havnen sammen med Kim Vintersbølle.

- Og folk har været gode til at ringe og booke bord, og vi har pænt med reservationer til fredag og resten af weekenden, men har plads til endnu flere, lyder det fra Mai Seiberg.

Sheng Hao, der er indehaver af Fu Lin i Hobro, har besluttet at restauranten først åbner 6. maj.

- Vi kan ganske enkelt ikke - med så kort varsel - nå at få gjort alt klar. Der er afstandskrav og coronapas, og især det første er lidt svært af få styr på, når vi har en buffet-restaurant. Så derfor bruger vi lige lidt ekstra tid, inden vi igen åbner, siger han.

Melinda Nielsen, indehaver af Torvebaren i Hobro, der er et klassisk brunt værtshus med et stort stampublikum. Foto: Jesper Bøss

Ikke vant til at reservere

Hos Torvebaren, der er et klassisk brunt værtshus med et stort stampublikum, blev dørene slået op onsdag, og der var kunder fra morgenstunden. Men ikke så mange som normalt.

- Det er tydeligt at mærke, at det med at skulle reservere bord på et værtshus ikke er noget, som vores kunder er vant til.

- Samtidig er det med at skulle vise corona-pas også en hindring, og i går oplevede jeg da også en kunde, der vendte om, da jeg spurgte efter at se corona-passet, fortæller indehaver Melinda Nielsen.

- Vi har heller ikke været særligt heldige med vejret. Havde det været lunt forårsvejr, så kunne man jo sidde udenfor, men det har været koldt og blæsende både i går og i dag.

- Så selv om det var en længe ventet genåbning, så har det foreløbig været med færre gæster end normalt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kaffe Børsen på Store Torv.

På Facebook meddeler restauranten, at genåbningen, der ellers var planlagt til torsdag, er udsat, og yderligere information følger.