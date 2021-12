Retur efter 40 år: Alt optaget i nyt byggeri i Hobro

HOBRO:Anna-Grete og Erik Rasmussen boede i 20 år i Hobro. Det er over 40 år siden, og i mellemtiden har ægteparret haft base i både Randers og Silkeborg.

Men som de allerførste flyttede de for nyligt ind i det nye boligbyggeri i Jernbanegade 12-14 i Hobro. Ikke at de var alene ret mange dage, for ejeren af komplekset, murermester Josva Floor, melder om alt udlejet i de to blokke med 41 lejligheder.

Beboerne er mestendels som Anna-Grete og Erik Rasmussen, nemlig pensionister, som måske har solgt villaen og nu gerne vil sidde til leje. Og bo centralt med kort afstand til indkøb i Hobro og i en helt ny bolig.

Ægteparret kan fejre diamantbryllup til april og er nu vendt tilbage til Hobro efter 40 år i Randers og Silkeborg. Foto: Lars Pauli

Anna-Grete er 79, Erik er fyldt 83 Ægteparret kan til april fejre diamantbryllup efter 60 års ægteskab. Indtil begyndelsen af 80’erne boede de i Hobro. Først i en villa i Hørby Skoleby og siden på en landejendom i Tobberup nord for byen.

Erik Rasmussen arbejdede som salgschef i Shell-koncernen, og jobbet førte familien sydpå. Anna-Grete startede et rengøringsselskab, som de drev i fællesskab, efter at han gik på pension.

De seneste 30 år har de boet i Silkeborg.

Erik Rasmussen er 83 år, men har ikke sluppet arbejdslivet. Han driver et lille firma fra et værelse i den nye lejlighed. Foto: Lars Pauli

- Vi flytter tilbage først for fremmest, fordi to af vores tre børn bor i Hobro og Valsgaard, og det samme gør vores otte børnebørn, forklarer ægteparret Rasmussen.

De har allerede fået gevinst på den konto.

- Både vores børn og børnebørn besøger også meget oftere, end da vi boede i Silkeborg, smiler Anna-Grete Rasmussen.

Parret har for nyligt også købt sommerhus i nærheden af Hobro, og det gjorde ligeledes valget af Hobro let.

Teksten fortsætter under billederne.

Foto: Lars Pauli

Anna-Grete og ægtefællen Erik er flyttet tættere på børn og børnebørn. Foto: Lars Pauli

Nu nyder de naturskønne omgivelser med kort vej til Vester Fjord, som er målet for daglige vandreture. Parret holder sig også i form med træning i motionscenter flere gange om ugen.

Selv om Erik Rasmussen i mange år har kunnet hæve folkepension, har han ikke sluppet arbejdsmarkedet helt. Han driver et lille firma, der blandt andet handler med værdipapirer, og arbejdet foregår i lejlighedens ekstra værelse.

Parrets lejlighed ligger på toppen af blokken og er på 110 kvadratmeter plus 12 kvadratmeter altan.

Det nye boligkompleks centralt i Hobro har 41 lejligheder - alle er lejeboliger. Foto: Lars Pauli

Myhlenberg Byg A/S i Arden har været totalentreprenør på byggeriet, som blev færdigt til tiden på trods af generel travlhed i branchen.

- Tidplanen holdt, selv om vi da også måtte slås med lidt leveringsproblemer, fortæller bygherren, Josva Floor.