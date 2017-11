Ritterbusch og grisen hænger der endnu

MARIAGERFJORD: Valgplakaterne hænger selvfølgelig også rundt omkring i Mariagerfjord Kommune, og en af dem, der er kommet op og hænge, er Bo Ritterbusch (LA), der på sin plakat er fotograferet med en lille gris. Samme plakat brugte han også ved seneste valg.

Egentlig havde han gerne været fri for at se sig selv i bybilledet, og derfor kunne vælgerne inden plakatophængningen betale for at blive fri for at se ham hænge i kommunens lygtepæle.

For hver 50 kroner, der blev indbetalt, ville han sætte en plakat mindre op, skrev han i et Facebook-opslag, hvor han samtidig skrev, at pengene ville gå til Cheris mad og julehjælp i Hobro. Hun skal dog ikke regne med den helt store check.

- Da jeg tjekkede inden ophængningen, var der indbetalt 500 kroner, så det blev til 10 plakater færre. Jeg vælger at tro på, at folk gerne vil se mig og grisen hænge i bybilledet. Jeg havde da håbet på, at mine politiske modstandere ville have øjnet en mulighed for at gøre mig mindre synlig, siger Bo Ritterbusch.

Den største bidragyder er politikerens egen søster, som har sendt 100 kroner fra København.

- Hun ville sørge for, at der ikke kom plakater op ude ved gymnasiet, hvor mine børn går, siger Bo Ritterbusch.

Kommune og regionsforvirring

Det er ikke kun i Mariagerfjord, at borgerne kan se Bo Ritterbusch og grisen, for han er også endt på en lygtepæl i Klejtrup, der ligger lige på den anden side af kommunegrænsen til Viborg, og altså også i en helt anden region.

- Jeg tror ikke at det hold, der var ude og sætte plakater op i det område, tænkte over det. Men det giver måske lidt synlighed hos dem, der pendler den vej igennem, siger Bo Ritterbusch.

Politikeren er i tvivl om, hvor meget valgplakaterne egentlig hjælper. Men stiller han op igen om fire år, vil han også hænge på lygtepælene.

- Men så bliver jeg nok nødt til at skifte billedet ud, man skulle jo gerne kunne se, det er mig, siger han.