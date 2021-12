Robot uddelte pris til lokal robotvirksomhed

Hos Tecnicon A/S i Hobro er de eksperter i robotter.

Derfor var det - ganske passende - også en robot, der sammen med borgmester Mogens Jespersen og næstformand i DI Aalborg, Franz Cuculiza, stod for præmieoverrækkelsen, da Technicon A/S onsdag blev hædret med årets lokale DI-initiativpris.

Baggrunden for hæderen er, at Technicon A/S er vokset med rekordfart, siden de to studiekammerater, Casper Hansen og Jakob Rømsgaard, stiftede virksomheden i 2014.

Alene de seneste to år har virksomheden fordoblet medarbejderstaben fra 30 til 60 personer.

CEO Casper Hansen, Technicon A/S: Det, der får mig op om morgenen, er ønsket om at gøre robotter tilgængelige for alle medarbejdere og virksomheder uanset størrelse eller branche. Arkivfoto: Henrik Louis

Bag Technicons succes ligger et brændende ønske om at gøre robotter til en integrereret del af produktionen hos alle landets fremstillingsvirksomheder.

- Det, der får mig op om morgenen, er ønsket om at gøre robotter tilgængelige for alle medarbejdere og virksomheder uanset størrelse eller branche.

- Vores mål er at gøre en ende på nedslidende jobs og effektivisere og fastholde produktionen i Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra CEO hos Technicon A/S, Casper Hansen.

I bestræbelserne på at udbrede robotteknologien har Technicon bl. a. etableret en omfattende webshop, hvor kunden får overblik over flere end 400 fleksible automationsløsninger, som man ganske enkelt ”lægger i kurven” og efterfølgende får leveret og installeret på fabrikken.

- For os handler det om at gøre det nemt og enkelt at få adgang og fordel af den nye teknologi. Uanset om man er et mikrobryggeri med tre ansatte, eller om man er Vestas, pointerer Casper Hansen.

Ifølge Franz Cuculiza, som er direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S og næstformand i DI Aalborg, er det netop virksomheder som Technicon, der bliver afgørende for Danmarks fremtid.

- Technicon lykkes med at gøre avanceret teknologi tilgængelig for alle.

- Den udvikling bliver der virkelig skubbet til her fra Sjællandsvej i Hobro, og det har jo en kæmpe betydning, som vi ikke skal undervurdere.

- Det er simpelthen afgørende for vores fremtid, at teknologien skubbes ud til alle virksomheder, og det er lige præcis dét, Technicon kan, fremhæver Franz Cuculiza,

Alle medarbejdere hos Technicon A/S var i anledning af prisoverrækkelsen inviteret til tapas og et lille glas.

Robotvirksomheden i Hobro går nu sammen med 17 andre virksomheder rundt omkring i Danmark videre til finalen om den landsdækkende Initiativpris, der uddeles på Dansk Industris årlige SMV-dag i marts 2022.