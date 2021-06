Røg tvang gæster ud af restaurant

HOBRO:En mindre brand, der opstod på et toilet på Restaurant Bies Bryghus i Adelgade i Hobro, nåede at udvikle så meget røg, at gæster måtte rejse sig og forlade stedet, mens lokale brandfolk fik styr over ilden.

- Den fik vi hurtigt slukket, men det var en del røg. Der var aldrig røg inde i restauranten, men den blev evakueret for en sikkerheds skyld, forklarer indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden på badeværelset opstod, da et gardin blæste hen over et tændt stearinlys i vindueskarmen og brød i brand.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

- Et hændeligt uheld, der gav noget røg. Så godt at folkene på restauranten fik gæsterne ud, noterer vagtchefen.