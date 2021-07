Røg tvang unge til at kravle ned fra tagterrasse

ALS:Et par unge mennesker fik en brat opvågnen, da der tidligt lørdag morgen udbrød brand på en landejendom på Als Oddevej i Als øst for Hadsund.

Ifølge indsatsleder på stedet, Jakob Schmidt, Nordjyllands Beredskab, opstod branden i et køleskab, der stod placeret i en udestue i den ældre ejendom. Det gav især en masse røg.

- Så er vi derude, hvor afstanden gør en forskel, for brandstationen ligger meget, meget tæt på. De har haft to minutters kørevej derned. Det kunne være blevet meget værre, siger indsatslederen, som havde assistance af en sprøjte fra Als og en tankvogn fra Hadsund.

Ved branden blev udestuen skadet, og det samme gjorde trædækket ovenpå udestuen. Resten af huset blev skadet af sod og røg.

- Alle i huset er uskadte, men et par unge mennesker måtte kravle ud over kanten på den her tagterrasse, da de vågnede op og kunne se, at der var røgfyldt på trappen inde i huset. De valgte en lidt mere ninja-agtig måde at komme ud på. De hang fast i noget rækvæk og kravlede cirka et par meter ned, siger Jakob Schmidt.

Ifølge indsatslederen fortalte husets beboere, at det var første gang i 30 år, at nogen overhovedet havde sovet på 1. sal.

Nordjyllands Beredskab er færdige med indsatsen på stedet.