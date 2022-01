Røgalarm vækkede beboere, da der gik ild i hulmursisolering

ARDEN:En røgalarm blev igen afgørende for, at en brand ikke udviklede sig alvorligt, da der opstod ild i en villa på Thoruphedevej vest for Arden.

Villaens beboere sov nemlig længe lørdag morgen, da de pludselig blev vækket af røgalarmen.

- Parret, der bor i villaen, vågnede ved røgalarmens hylen, og de kunne mærke røglugt i stuen. Derfor alarmerede de os, fortæller Allan Frisk, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Alarmen fra Arden til Nordjyllands Beredskab lød klokken 08.45.

- Det var formentlig et utæt røgrør fra en brændeovn, hvor der er sprunget en gnist ind i noget papiruld, der er brugt som hulmursisolering. Det har så udviklet noget røg, som er drevet ind i stuen og derved har aktiveret røgalarmen, forklarer indsatslederen.

Beredskabet borede fire små huller i væggen og smed vi noget vand ind i hulmuren for at slukke ilden i papirulden, og så var det sådan set det, siger Allen Frsik, der dog glæder sig over, at røgalarmen fik vækket villaens beboere, så det ikke gik værre ved branden.

- Endnu engang har en røgalarm vist sit værd, konstaterer indsatslederen.

Beredskabet kunne ret hurtigt forlade villaen ved Arden igen.