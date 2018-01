Rosendalskolen skal have ny ledelse

HØRBY SKOLEBY: Fjordkommunens største folkeskole, Rosendalskolen i Hørby Skoleby ved Hobro, skal have ny ledelses-duo.

Kommunens skolechef har netop taget fat på at rekruttere ny leder og ny viceskoleleder.

Baggrunden for dette skridt er, at den nuværende skoleledelse er sygdomsramt.

Skoleleder Jakob Møller Fink Andersen har været sygemeldt siden sommerferien 2017.

Viceskoleleder Johnny Kræmer Jensen har været uarbejdsdygtig siden april 2017, da han blev sygemeldt.

Jens Laurids Pedersen fra Als trådte i sommer til og sagde ja til at varetage ledelsesopgaverne på Rosendalskolen indtil videre. Han var egentlig gået på pension efter mange år som leder af Havbakkeskolen.

- Vi havde ansat Jens Laurids i stillingen med henblik på, at Johnny og Jakob kunne vende tilbage her først i det nye år.

- Det viste sig ikke at være muligt. Min vurdering er, at der nødvendigvis må ske noget, for at skolen kan komme videre, siger Stefan Møller Christiansen, skolechef i Mariagerfjord Kommune.

Han oplyser, at de to lederstillinger slås op i nær fremtid.

Jens Laurids Pedersen har erklæret sig indforstået med at forsætte i den konstituerede stilling frem til sommerferien 2018.

