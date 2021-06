Royal støtte til Fyrkat

Opgraderingen af Vikingemuseet Fyrkat til en heldagsattraktion er med royal velvilje rykket et pænt skridt nærmere.

Bestyrelsen i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop holdt møde på Fredensborg Slot og besluttede her at tilgodese Vikingemuseet Fyrkat med 200.000 kr., som over de kommende år skal være med til at gøre til at løfte Fyrkat som udflugtsmål for hele familien.

Med den royale støtte i ryggen kan Vikingemuseet Fyrkat nu komme videre med fase 1 i den lagte udviklingsplan, som går ud på at etablere en ny udstilling, der formidler fortællingen om de danske ringborge fra Harald Blåtands tid og mere specifikt om de arkæologiske fund, der er gjort ved Vikingeborgen Fyrkat.

- Vi kender jo alle dronningens interesse for arkæologi og vores fælles fortid, så jeg er naturligvis både glad og stolt over den anerkendelse, projektet her får. Midlerne fra den royale fond bringer os et afgørende skridt nærmere en realisering af projektets første fase, siger museumsdirektør, Lars Christian Nørbach fra Nordjyske Museer, som Vikingemuseet Fyrkat er en del af.

Museet har selv afsat 2 mio. kr. til fase 1. Dertil kommer tre mio. kr. fra Mariagerfjord Kommune og en halv mio. kr. fra Jutlander Fonden Hobro.

Når dertil lægges de 200.000 kr. fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, er museet nu så tæt på de 6 mio. kr., fase 1 er budgetteret til at skulle koste, at arbejdet med at opgradere Fyrkat til en spændende heldags-attraktion nu kan sættes i gang.

Den gamle gildesal på Fyrkat Møllegaard skal renoveres og sikres, så Nordjyske Museer kan etablere et nyt udstillingsrum til de mange arkæologiske fund, der i 1950’erne blev udgravet ved Vikingeborgen Fyrkat. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop bidraget til projektet med en donation på 200.000 kr. Illustration: Fjorden Arkitekter, Hobro

Udfordringen i dag er, at de forskellige tilbud ligger så spredt, at publikum sjældent får alle oplevelserne med.

Som gæst kommer man først til vikingegården – en rekonstrueret stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid. Her er sommeren igennem levende formidling ved frivillige vikinger.

Kører man en lille kilometer videre ad landevejen – eller går langs den naturskønne Fyrkat Engsø – kommer man til det, der har givet hele attraktionen navn, nemlig Vikingeborgen Fyrkat – eller rettere det sted, borgen i sin tid lå.

Fyrkat er én af fem ringborge fra Harald Blåtands tid. Ingen af dem eksisterer i dag, men på Fyrkat formidles historien på skilte i landskabet og med et rekonstrueret langhus, publikum kan gå ind i.

Det er på området ved ringborgen, arkæologer fra Nationalmuseet i 1950’erne gravede og fandt en masse spændende genstande, der i dag er udstillet på Hobro Museum.

Desværre er det kun en brøkdel af de mange besøgende på Fyrkat, der finder vej til museet inde i byen, og derfor er det planen at flytte fundene ud i på Fyrkat Møllegård, der ligger i umiddelbar nærhed af ringborgen.

Ved at flytte fundene herfra og ud til Fyrkat Møllegaard vil de ikke alene blive bedre formidlet, men de nye rammer vil også sikre, at de kostbare genstande bliver opbevaret mere sikkert. Dertil kommer, at man kan samle hele fortællingen om vikingetidens Hobro og de danske ringborge, der blev opført under Harald Blåtand.

Etablering af et nyt udstillingsrum til Fyrkatfundene er langt fra det eneste tiltag for at opgradere Vikingemuseet Fyrkat som heldags-attraktion.

Projektet indebærer også en renovering af Fyrkat langhuset, renovering af Fyrkat Vandmølle samt etablering af formidling om vikingetiden langs Fyrkat Engsø.

Hele projektet koster omkring 15 mio. kr. og er planlagt til at finde sted over de næste fire år.