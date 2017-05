Royalt besøg til 40 års jubilæum i Hadsund

85-årige Ernie Møller Sørensen beæret over at være blandt de første til at tage imod Prinsesse Benedikte på Bernadottegården

I sit fineste prinsesseskrud hilser Malou på fem år, datter af Bernadottegårdens leder Ulla Otte Koefoed, på Prinsesse Benedikte.