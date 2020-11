Ruin brød i brand under nedrivning

TOBBERUP:Nordjyllands Beredskab måtte kl. 13.33 rykke i felten for at slukke en brand i en villa på Hasselkrogen i Tobberup nord for Hobro.

Villaen har længe henligget som en ruin, så et sjak fra et nedrivningsfirma var onsdag i færd med at skære noget metal over i kælderen med en skærebrænder. I den forbindelse sprang gnister ned i noget gammelt tørt affald, og før håndværkerne på stedet fik hentet en spand vand, var røgudviklingen så kraftig, at det blev nødvendigt at ringe efter forstærkning.

Brandårsagen var svejsning i kælder, der antændte pap og lign. brandbare materialer.



Branden er under kontrol og man forventer snart at være færdig. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 25, 2020

Den leverede et hold brandfolk fra stationen i Hobro under ledelse af indsatsleder René Nikolajsen. Brandfolkene fik hurtigt ilden under kontrol, så der ikke var fare for, at branden bredte sig til to nærliggende huse.

- Og det der med at tilkalde skadesservice bliver ikke nødvendigt, konstaterer indsatslederen med tanke på, at nedrivningen af huset fortsætter.