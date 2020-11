Russisk indbrudstyv anholdt på genbrugsstation: Medgerningsmænd slap væk

ARDEN:En 21-årig russisk asylansøger blev tirsdag aften anholdt efter et indbrud på en genbrugsplads på Myhlenbergvej i Arden.

Politiet blev tirsdag aften klokken 20.59 alarmeret af et vagtselskab, der via kameraovervågning kunne se, at der var ubudne gæster på genbrugspladsen.

To-tre personer var ved at fjerne en fladskærm, motorsave og en del elektronik.

Det fortæller Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Da en patrulje kommer frem, får de fat i en enkelt af tyvene, men den anden - eller de andre - slipper væk, siger han.

Den 21-årige russer har overnattet i detentionen i Aalborg, og vil onsdag formiddag blive afhørt. Herefter tager Nordjyllands Politi stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet har gode videooptagelser fra genbrugspladsen i Arden, og vil onsdag se videoen igennem for at se, om det er muligt at identificere de øvrige gerningsmænd.