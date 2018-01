Rygter skaber strid om varmeværk

OUE: Der skal kastes lys over fremtiden for Oue Kraftvarmeværk, som igennem længere tid har været genstand for mere eller mindre løse rygter, ubekræftede regnestykker og usikkerhed om udgifter og besparelser. Det mener Carsten Toft Jensen, der er tidligere ansat og forhenværende bestyrelsesmedlem på værket.

Derfor har han indkaldt til et borgermøde i Rosengårdcentret 8. februar.

Han mener ikke, at de beregninger angående en investering i at gøre varmeværket flisfyret, som bestyrelsen har fremlagt, er rigtige. Derfor bør arbejdet på projektet ikke fortsætte.

- Jeg vil gerne lægge op til en dialog omkring værkets fremtid, og derfor har jeg indkaldt til borgermøde. Jeg synes, at borgerne skal have lov til at vurdere, om der skal investeres i en fliskedel, siger Carsten Toft Jensen.

Bestyrelse: Forfejlet kritik

Ifølge varmeværkets bestyrelse er det endnu ikke besluttet, om der skal bruges i omegnen af 1,6 mio. kr. på en fliskedel, og de mener derfor, at kritikken fra Carsten Toft Jensen er forfejlet.

- Vi er stadig ved at undersøge, om det er rentabelt at investere i en ny kedel. Når vi har gjort det, indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det hele vil blive fremlagt. Derefter kan vi træffe en beslutning, siger Torben Juhl, bestyrelsesformand i Oue Kraftvarmeværk.