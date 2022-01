Så blev byen lidt mindre grøn, men bilisterne kan glæde sig

HOBRO:Et stykke med grønt græs, buske og mindre træer er forsvundet, men til gengæld vokser Hobros beholdning af parkeringspladser. Gravemaskinerne æder løs, og sandbunden er lagt til den nye areal i Korsgade i Hobro.

Et kontroversielt projekt, al den stund en borgergruppe kæmpede imod, at en del af byens cirkusplads forsvinder til fordel for parkerede biler. Byrådet vedtog lokalplanen i 2019, og for et år siden vandt kommunen i Planklagenævnet, som behandlede borgernes klage over projektet.

Der anlægges 53 pladser i forlængelse af det store parkeringsareal, som i forvejen ligger i Korsgade.

Se video af anlægsarbejdet i Korsgade i Hobro her:

Selv om byggeriet snupper en luns af Cirkuspladsen, er der stadig et pænt stort, grønt areal tilbage. Jens Jeppesen, Mariagerfjord Kommunes projektleder, vurderer, at der fortsat er plads til cirkus.

- Vi fælder nogle selvsåede træer, og når anlægsarbejdet er slut, bliver der sået vilde blomster i to cirka 60 meter lange rabatter. Det skal fremme biodiversiteten, siger Jens Jeppesen.

Han fortæller, at pladsen forberedes til elbiler. Man lægger rør i jorden, så der kan trækkes kabler til ladestandere, når det på et tidspunkt bliver aktuelt.

De 53 nye p-pladser skal dække et stort behov i byen. Dels en generel efterspørgsel efter holdepladser i nærheden af midtbyen, men også som parkering for beboerne i de boliger, som for et par år siden blev bygget på hjørnet af Korsgade og Vestergade.

Her var ikke jord nok til parkeringspladser, så bygherren betalte i stedet penge til en kommunal parkeringsfond, som nu er med til at finansiere de nye parkeringspladser.

Parkeringspladsen koster 1,4 millioner kroner, og anlægsarbejdet forventes afsluttet engang i februar.