Så du ham? Politiet jagter langfingret kassedykker

HOBRO:Nordjyllands Politi er på udkig efter en yngre mand, som torsdag eftermiddag kl. 15.30 havde held til at slippe afsted fra SuperBrugsen i Adelgade i Hobro med en god håndfuld kontanter.

- Vi kender beløbet, men nøjes med at sige, at det var et pænt beløb, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

I et ubevogtet øjeblik lykkedes det manden, der beskrives som 25-30 år gammel, at åbne en ubemandet kasse og tømme den for indholdet - noget, politiet betegner som et kassedyk, fordi der hverken var involveret vold eller trusler.

- Personalet konstaterede, at kasseapparatet stod åben, og efter at have tjekket deres overvågningsvideo kan de se, at det var sket ca. en halv time tidligere, hvor de i mellemtiden har haft en anden kasse åben, fortæller vagtchefen.

Den langfingrede kunde på 25-30 år beskrives som 170-180 centimeter høj, lys i huden, med briller og kort, brunt hår, som er klippet kort i siderne. Han var iført en sort dynejakke med pelskrave og blågrå jeans.

- Vi er selvfølgelig interesserede i at få fat i vidner, som kan have set det her. De kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114, siger Karsten Højrup Kristensen.