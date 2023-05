"Så er katten ude af sækken": Jim Lyngvild deler billeder af sit nye glamping-koncept i Nordjylland

BRAMSLEV BAKKER: Der bliver ikke sparet på noget, når Bramslev Bakker Camping i disse uger gennemgår en omfattende forvandling.

Til sommer står den nye ejer af stedet, Mads Hedegaard, og nu også ny medejer af campingpladsen, designer Jim Lyngvild, nemlig klar med et helt nyt glamping-koncept, der skal trække turister til vikingebyen Hobro. Det afslørede designeren selv i et opslag på Facebook mandag med indledningen "Så er katten ude af sækken".

- Det bliver en oplevelse, mere end det bliver camping eller overnatning. Og det bliver super lækkert og super delikat, siger Jim Lyngvild til Nordjyske.

Fem store luksustelte står til sommer klar - individuelt indrettet med lækre møbler og med den smukkeste udsigt til både stjernehimmel og fjord. Indretningen bliver med vilje kun med diskret vikinge-tema, fortæller Jim Lyngvild. PR-foto

Han gik med i projektet, fordi han blev kontaktet af Mads Hedegaard, som gerne ville have designeren til at lave en turistmagnet i særklasse ved Mariager Fjord.

- Og det ville jeg gerne. Det bliver en moderne vikingeforlystelse, men med mindre viking og mere luksus. Her bliver ikke rollespil eller lugt af bål, siger Jim Lyngvild.

Konceptet kalder han selv "viping" - en sammentrækning af viking og camping, som tilbyder anderledes overnatningsmuligheder og adgang til oplevelser i området.

Så lige nu er der ved at blive opsat i alt 60 telte på campingpladsen med en af Danmarks smukkeste udsigter - fem store glampingtelte på hver 28 kvadratmeter helt fremme på udsigtspladsen og dertil 55 mindre telte fordelt på resten af campingområdet.

- Der er med vilje skruet ned for viking i indretningen. Det skal jo ikke være med store horn og ben og bål over det hele. Men teltene har alle sammen fået navne efter de gamle, store vikinger, så man kan overnatte i for eksempel Thyra, Harald og Gorm, og der vil i teltene være små bøger, som fortæller om dem. Der er også gjort plads til et af mine kunstværker af vølven i hvert telt, så der bliver fortalt historier og formidlet på en anden måde, siger Jim Lyngvild.

Når man booker et luksus-ophold på Bramslev Bakker, følger der to billetter til Fyrkat med i prisen. For de nye ejere insisterer på at investere i lokalområdet og skabe sammenhængskraft. - Vi skal jo som udefrakommende ikke bare brænde alt ned, men derimod bygge op, siger Jim Lyngvild. PR-foto

Samtidig er restauranten under ombygning, så den til sommer kan tilbyde gourmetmad, der matcher overnatningen. Den vil være klar til gæster fra slutningen af juni, og fra 1. juli er det så muligt at overnatte i glamping-teltene, som mest af alt minder om suiter på luksushoteller.

Drømmer om vikingeborg

Men dér stopper ambitionerne ikke, afslører designeren med den store forkærlighed for vikinger.

- Når vi til påsken næste år åbner for sæsonen, er den gamle restaurantbygning bygget om til en vikingeborg. Intet mindre, siger Jim Lyngvild.

- Det skal være sådan, at når man kommer sejlende ind gennem fjorden, skal borgen stå som det første "landmark" inden Hobro, og tyske turister skal kigge op mod den og tænke "hvad dælen er det", tilføjer han.

De nye ejere af Bramslev Bakker Camping understreger dog, at det nye luksus-koncept ikke udelukker almindelig camping på pladsen - der er stadig plads til alle, og overnatning og spisning kan kombineres på mange måder, så det ikke behøver stikke helt af i pris.

Jim Lyngvild havde aldrig set sig selv som medejer af en campingplads - men projektet i Bramslev Bakker har nu givet ham blod på tanden til at gøre mere i oplevelsesferier. PR-foto

Stedet kan både bruges til en romantisk weekendtur, en skøn sommerferie med familien eller en forlænget weekend med veninderne. For virksomheder er det også muligt at booke kursusophold, sommerfesten eller en Viping-oplevelse med ”Modern Viking Experience” for 20-200 deltagere.

- Men der er altså også stadig plads til, at man bare kan komme og spise en is og nyde udsigten, slår Jim Lyngvild fast.

Der er allerede nu åbent for bookinger på www.bramslevbakker.dk