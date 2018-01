Så skete det igen: Tyve stjal bly fra kirke

MARIAGER: Natten til fredag stak ukendte gerningsmænd for tredje gang på bare tre måneder af med blyhætter fra Mariager Kirke. Denne gang var det blyhætterne fra de tre søjler ved kirkens parkeringsplads, det gik ud over.

Det samme var tilfældet i november, mens tyve i december stjal blyhætterne fra kirkens to søjler ved kirkebakken. Hver blyhætte vejer omkring 20 kilo, og med en kilopris på mellem 10 og 11 kroner har de tre tyverier indbragt gerningsmændene omkring 1600 kroner.

Skaderne er imidlertid meget dyrere. Menighedsrådet har allerede brugt 40.000 kroner på at erstatte de tre stjålne blyhætter fra det første tyveri i november samt reparere søjlerne, der blev beskadiget.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de bliver stjålet, for de er jo ikke meget værd. Nogen må fejlvurdere værdien, siger menighedsrådsformand Preben Andersen.

- Vi var i fuld gang med at indhente tilbud på de to blyhætter, der blev stjålet i december. Men det har vi stillet i bero nu, for vi kan ikke blive ved på denne her måde. Selvom vi får en del af det erstattet af forsikringen gider vi ikke al den bøvl. Vi vil langt hellere bruge vores tid på at reparere noget af det, der trænger, siger han.

På sit næste møde skal menighedsrådet drøfte, om man vil erstatte blyet på søjlerne med hætter af tagpap eller andre materialer for at undgå flere tyverier.