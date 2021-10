Så skete det igen - kørt ned i fodgængerfelt: To børn slap med småskrammer

HOBRO:To børn - en dreng på ni år og en pige på ni år - slap stort set uskadte fra et færdselsuheld i et fodgængerfelt torsdag på Mariagervej i Hobro.

Uheldet skete, da en 32-årig bilist overså de to børn, begge fra Hobro, da de skulle ud i fodgængerfeltet. Han påkørte begge. De slap med få overfladiske skrammer.

Der er endnu ikke overblik over årsagen til, hvorfor den mandlige bilist overså de to børn.

Uheldet skete dagen efter, at et ældre ægtepar fra Hobro også blev kørt ned midt i et fodgængerfelt i centrum af Hobro, hvor Adelgade møder Havnegade.

De blev ramt af en 49-årig kvindelig bilist fra lokalområdet, og påkørslen gik værst ud over den 74-årige mand, mens hans jævnaldrende hustru slap med overfladiske skrammer.