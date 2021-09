Såtid i en ørken af græs

HOBRO:I det smukkeste sensommervejr blev millionvis af frø søndag lagt til en ny og blomstrende fremtid i et villakvarter i Hørby Skoleby i Hobro.

Med opbakning fra Mariagerfjord Kommune tager grundejerforeningen Rosendal med 100 husstande det vilde spring. Fremover skal 1000 kvadratmeter kedelig græsplæne være en blomstereng, spisekammer for sommerfugle og insekter og bidrage til biodiversiteten.

Frøblandingen består af 28 forskellige, hjemmehørende arter.

Mette Gerdt Nielsen er beboer i kvarteret, og det var hende, der fostrede ideen og fik hele grundejerforeningen med på at omdanne en central græsplæne i kvarteret til noget vildere.

- Jeg håber, at vi senere kan gøre endnu flere af grundejerforeningens mange ”græsørkener” smukkere og vildere, siger Mette Gerdt Nielsen.

Mette Gerdt Nielsen fortalte om initiativet og håber, at endnu flere af villakvarterets kedelige græsplæner kan gøre mere attraktive for bier og sommerfugle.

Søndag blev frøene så sået. Godt 30 borgere var mødt op for at hjælpe til eller kigge på og nyde en øl og en grillpølse.

For flere måneder siden begyndte Mariagerfjord Kommunes Team Vaks, der er et beskæftigelsesprojekt for ledige, at forberede arealet, der er blevet pløjet, harvet og revet.

Mariagerfjord Kommune begyndte for to år siden at arbejde målrettet for mere biodiversitet og forsøger blandt andet at få mange flere vilde, blomstrende urter rundt omkring. Projektet i Grundejerforeningen Rosendal betragtes som et pilotprojekt for kommunen, som derfor har doneret den ret kostbare frøblanding.

Biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune vil følge blomsterlivet i Rosendal i de kommende år og samle erfaringer, der forhåbentligt kan bruges, når mange andre grundejerforeninger melder sig klar til flere vilde blomster.

Jens og Lene Risom hjalp med at så. Til foråret skal den golde muld gerne fremstå som en farverig blomstereng.

- Det handler om at skabe flere levesteder for insekter, som er første led i fødekæden. Og vi kan se, at der allevegne er små arealer, kan omdannes til blomsterenge. Kommunen alene kan ikke skabe mere biodiversitet. Vi skal have grundejerforeninger, virksomheder og borgerne med, siger biolog Anders Horsten.

Han håber, at tiltaget i Rosendal vil sprede sig som ringe i vandet til andre boligkvarterer.

Frøblandingen, som søndag blev spredt over 1000 kvadratmeter muld ved Spiraeavej i Hørby Skoleby, består af 28 forskellige hjemmehørende blomsterarter. Blandt andet kællingetand, blåhat og rødkløver, der alle er rige på nektar og pollen.

- Erfaringer viser, at allerede første sommer vrimler der med insekter på arealer med de vilde blomster. Det er bier, svirrefluer og sommerfugle som blåfugl, lille ildfugl og storplettet perlemorsommerfugl, stiller Anders Horsten i udsigt.